Noticias Mediodía Illes Balears 09/05/2022

Los Puertos estatales de Baleares prevén recuperar este año los ingresos previos a la pandemia, de 89 millones de euros.

La Plataforma contra los megacruceros ha vuelto a realizar una nueva acción reivindicativa, con motivo de la presencia en Palma del crucero más grande del mundo, el “Wonder of the seas”, con capacidad para 7.000 pasajeros y casi 3.000 tripulantes. Iago Negueruela se ha mostrado crítico con Unidas Podemos y Més per Mallorca tras su crítica el acuerdo firmado con las navieras para regular la llegada de cruceros al puerto de Palma.