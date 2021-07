Noticias Mediodía Illes Balears 08/07/2021

A partir de este jueves y hasta el próximo sábado, la Policía Local de Palma desplegará un dispositivo extraordinario para tratar de prevenir los botellones. Por segundo verano consecutivo, las islas no podrán celebrar las tradicionales verbenas ante el aumento de los contagios. La presidenta del Consell de Menorca considera que la baja presión hospitalaria justifica el hecho de no implantar nuevas restricciones en la isla, a pesar del aumento de contagios por la covid-19. Microplásticos, botellas, colillas y alguna que otra jeringuilla han sido los residuos que han recogido esta mañana en la playa de Can Pere Antoni el centenar de voluntarios que han acudido a la llamada de la Alerta Eco de Europa FM en colaboración con el Ayuntamiento de Palma.