Més per Mallorca pretende dejar en manos de los ayuntamientos eliminar todos los usos residenciales y turísticos en suelo rústico. El puerto de Palma no podrá recibir más de tres cruceros al día en el año 2023. Plataforma per la Llengua ha denunciado que un Guardia Civil exigió a un motorista de Mallorca que le hablase en castellano. BiciPalma ha vuelto a entrar en funcionamiento tras estar suspendido durante un mes y medio para renovar el sistema.