Más de Uno Mallorca. Noticias 27/10/2021

Vuelven los Encuentros de empresarios en positivo, organizados por Onda Cero y CaixaBank, con Manuel Muñiz, ex secretario de Estado de España Global, como protagonista. La Presidenta balear, Francina Armengol, cree que no habrá una sexta ola de coronavirus comparable con las anteriores, gracias al avance de la vacunación. El Presidente y fundador de Melià, Gabriel Escarrer Julià, presenta en Palma su libro de memorias "Mi Vida". Antoni Noguera no se presentará a la reelección como coordinador de Més per Mallorca. En deportes, el Mallorca recibe hoy al Sevilla. En el tiempo seguimos con intervalos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales.