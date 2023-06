Más de uno Mallorca. Noticias 22/06/2023

El Partido popular gana más tiempo para negociar la investidura de Marga Prohens, como Presidenta del Govern, tras retrasar una semana el debate de investidura, que podría celebrarse el martes 4 de julio. Desde el Partido Popular aseguran que la semana que viene no dará tiempo a celebrar el pleno para la investidura, por el proceso previo que requiere, y que marca el Parlament. El reelegido alcalde de Inca, el socialista Virgilio Moreno, ha detallado en Onda Cero que su nuevo equipo de Gobierno está formado por 12 regidores, dos de ellos de sus socios de Més per Inca. También en Felanitx, la Alcaldesa Catalina Soler ha presentado a su equipo de gobierno, que tendrá como primer teniente de alcalde a Jaume Montserrat, que también encabezará el área de Ordenación Urbana. En deportes, el ex piloto de motociclismo, David Salom, expresa en Onda Cero su ilusión por el nombramiento como director general de deportes del Ayuntamiento de Palma. En el tiempo, seguimos con temperaturas elevadas en Baleares, hoy de nuevo se alcanzarán los 35 grados en muchos puntos de las islas.