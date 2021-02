Más de Uno Mallorca. Noticias 18/02/2021

Baleares suma dos fallecidos más a causa del coronavirus este miércoles y menos de 100 contagios nuevos. El Govern reclama más vacunas para Baleares en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles y la consellera de Salud, Patricia Gómez, pide revisar los criterios nacionales de la desescalada para mantener la incidencia del virus "a la baja". Més per Menorca, Més per Mallorca, El Pi, C's y el PP no se rinden y vuelven a registrar en el Parlament una propuesta para llevar al Gobierno al Tribunal Constitucional por el "incumplimiento del hecho insular". El ayuntamiento de Palma anuncia las nuevas fechas de los conciertos de Sant Sebastià aplazados por la pandemia. En los deportes, el Real Mallorca mantienen el liderato en su grupo tras la derrota del Almería. En cuanto al tiempo, amanecemos con brumas y bancos de niebla, nubes altas y temperaturas en ligero ascenso.