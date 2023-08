Más de uno Mallorca. Noticias 17/08/2023

La asociación ABINI ha criticado en ONDA CERO que las políticas de vivienda no hayan sido eficaces y que la administración no haya hecho más que aumentar el intervencionismo. A partir de las 10h de la mañana arranca una nueva Legislatura en el Congreso de los diputados con la sesión constitutiva de la Cámara Baja que conlleva la elección de los nueve miembros de la Mesa. La ex presidenta del Govern, Francina Armengol puede convertirse en la Presidenta del Congreso, aunque la decisión depende de Junts per Catalunya, que todavía no ha revelado el sentido de su voto. En sucesos, han pasado su segunda noche en prisión los seis turistas de 20 años, acusados de violar a una chica británica de 18 años en un hotel de Magaluf. Una mujer ha denunciado haber sufrido una agresión sexual este domingo en s’Illot, en Manacor, durante las fiestas municipales. Y el trabajador del Ibanat que habría provocado siete incendios en zonas agrícolas y forestales de Selva y Caimari se ha acogido a su derecho de no declarar tras pasar a disposición judicial. Su arresto ha sido posible gracias a un dron de la Guardia Civil que captó el momento en el que iniciaba uno de esos fuegos. En deportes, Mateu Alemany deja de ser director deportivo del Barça. Mientras, Portol y Portocolom preparan pantallas gigantes para que los paisanos de las mallorquinas Cata Coll y Mariona Caldentey puedan seguir la final de la Copa del mundo de fútbol femenino. En el tiempo, hoy será una jornada de nuevo con intenso calor, sobre todo en Mallorca, que permanece en alerta amarilla por temperaturas de hasta 38 grados.