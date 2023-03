Más de uno Mallorca. Noticias 16/03/2023

Primero fue el Gobierno central, y ahora es la Unión Europea quién echa por tierra la propuesta del Govern, de prohibir la venta de viviendas a los no residentes. La Comisión Europea recuerda que la medida está prohibida y solo se puede justificar por razones de orden público o imperioso interés general, siempre que sea respaldada por el Tribunal de Justicia europeo. 3.000 funcionarios de la comunidad podrán cobrar el plus de carrera profesional, de hasta 950 euros al mes. El economista Pau Monserrat, advierte en Onda Cero que subir los tipos de interés no provocará una bajada de la inflación. En deportes, el director general del Palma Futsal, José Tirado, considera desproporcionada la sanción de cuatro partidos a Vadillo. En el tiempo hoy de nuevo tendremos una jornada primaveral en Mallorca, con sol y temperaturas superiores a los 20 grados.