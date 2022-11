Más de Uno Mallorca. Noticias 14/11/2022

Tres personas resultan heridas graves en un accidente de tráfico provocado por un conductor ebrio en el Port d'Alcudia, además un bebé de tres meses ha fallecido en el hospital de Son Llàtzer por causas naturales. Además un menor ha sido detenido en Palma por agredir sexualmente a tres chicas y mostrar fotos íntimas de otra menor de edad, que era su ex novia. El PP insiste en eliminar el carril BUS VAO de la Autopista de Llucmajor, hasta que no haya una alternativa de transporte real para los usuarios. El sindicato independiente de profesores ANPE denuncia que la conselleria no escucha sus reclamaciones para aplicar la nueva ley educativa LOMLOE. El aumento de presupuestos en el Consell de Mallorca para 2023 ayudará a que los municipios aumenten sus partidas presupuestarias, como es el caso de Costitx y Selva. En deportes, Rafa Nadal se estrena con derrota en las finales de la ATP de Turín. En el tiempo amanecemos con intervalos nubosos en Mallorca, que podrían dejarnos chubascos ocasionales a lo largo del día.