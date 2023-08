María Cortés

Más de uno Mallorca. Noticias 13:50 29/08/2023

El Govern admite que no tiene datos de cuántos médicos no llegan a Baleares, o abandonan las islas por el catalán. Mientras, desde el Colegio de médicos de Baleares no cree que el catalán sea la única barrera que impide captar a profesionales sanitarios.