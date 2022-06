Más de Uno Mallorca. Noticias 01/06/2022

La ley turística que decreta una moratoria turística de cuatro años ya es una realidad, tras aprobarse en el Parlament con el voto a favor de Mes per Menorca, Proposta per les Illes y Ciudadanos, no así de PP y VOX que han votado en contra por el decrecimiento de plazas de los alojamientos.

El ibicenco José Vicente Marí Bosó asegura en ONDA CERO que confía poder liderar las principales instituciones de las islas sin pactar con ningún partido.

En tribunales, el joven de 27 años acusado de abusar sexualmente de una anciana a la que cuidaba en la Residencia La bonanova de Palma justifica sus actos porque sufría una depresión, fumaba porros y bebía alcohol.

En sucesos, dos motoristas se encuentran en estado críticos tras sufrir dos accidentes diferentes en Mallorca.

En deportes, Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros tras derrotar a Djokovic en un partido de más de 4 horas.

En el tiempo empezamos el mes de junio con con sol y temperaturas que hoy alcanzarán los 34 grados de máxima.