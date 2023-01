Más de Uno Illes Balears. Noticias 27/01/2023

El 2022 sigue dejando cifras positiva para Baleares, como las de la EPA, que reflejan que las islas cerraron el año con la media de ocupación más alta de su historia, mientras que el número de parados ha sido el más bajo de sus últimos 15 años, hasta rozar los 70.000 desocupados. La Presidenta balear apela a la voluntad de médicos y enfermeras para aprender catalán, tras las discrepancias surgidas con sus socios de MES por la exención del catalán a los sanitarios. El TSJIB abre juicio oran contra el ex Juez Manuel Penalva y el ex fiscal Miguel Ángel Subirán, por irregularidades cometidas en las instrucciones de los casos ORA y Cursach. Absueltas una de las monitoras condenadas por la muerte de una niña en el Colegio La Salle de Palma. En Ibiza, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar 3 millones en guantes, durante la pandemia. Los ingenieros de caminos de Baleares reclaman más planificación para ejecutar infraestructuras y afrontar la saturación. El Govern confirma que los restos hallados junto a los de Aurora Picornell, en Son Coletes, son los de les "Roges del Molinar". En deportes, el lateral argentino Cufre deja el Mallorca para jugar en el New York City, En el tiempo la lluvia volverá a ser protagonista, especialmente en Mallorca, en alerta amarilla por temperaturas mínimas que han bajado de los cero grados.