Más de Uno Illes Balears. Noticias 25/03/2022

La Ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, reconoce la preocupación por la Guerra en Ucrania, y apuesta por generar confianza y certezas entre los turistas de cara a la nueva temporada. Mientras, Banca March sostiene que la temporada turística de Baleares no se verá afectada por el conflicto, aunque si remarca que habrá más campañas de precios de Turquia, Grecia y Egipto, a los que más afectará la no llegada de viajeros rusos. El deportista Marc Tur, entre los galardonados de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera que se entregarán el 6 de abril en el Espai Cultural Can Ventosa. Baleares estrenará el próximo lunes la nueva estrategia de control de vigilancia de coronavirus, donde solo se contabilizarán casos graves y en entornos vulnerables. El Plan especial del área de salud de Ibiza y Formentera estará dotado con 50 millones de euros. En deportes, el Mallorca ya ha presentado a Javier Aguirre como nuevo entrenador del equipo. En el tiempo amanecemos de nuevo con intervalos nubosos, y lluvias ocasionales por la tarde en Mallorca.