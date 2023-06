Más de uno Illes Balears. Noticias 22/06/2023

La sesión de investidura de Marga Prohens se retrasará una semana. Aunque en un principio se había tanteado el 27 de junio como fecha para iniciar el debate, finalmente será la semana siguiente, la del 3 de julio, cuando Prohens se proclame presidenta del Govern. Desde el Partido Popular aseguran que la semana que viene no dará tiempo a celebrar el pleno para la investidura, por el proceso previo que requiere, y que marca el Parlament. En tribunales, el ex alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, ha negado ante la Jueza del Caso Puertos, cualquier irregularidad en la adjudicación del Club Náutico de la ciudad. Mientras, el nuevo Alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafa Triguero, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera donde ha hablado de sus prioridades al frente del consistorio, como potenciar la limpieza de la ciudad de Ibiza, derogar la ordenanza de consumo de alcohol y mejorar su relación con la Policía local. En Menorca, la Guardia Civil ha reforzado la seguridad con motivo de las fiestas de Sant Joan. Y es que miles de personas llegarán estos días a Ciutadella para disfrutar de las fiestas, que han provocado que se disparen las ventas en los establecimientos de alimentación. En deportes, el ex piloto de motociclismo, David Salom, expresa en Onda Cero su ilusión por el nombramiento como director general de deportes del Ayuntamiento de Palma. En el tiempo, seguimos con temperaturas elevadas en Baleares, hoy de nuevo se alcanzarán los 35 grados en muchos puntos de las islas.