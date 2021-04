Más de Uno Illes Balears. Noticias 20/04/2021

Las patronales de la restauración PIMEM Mallorca y Arema amenazan con llevar al Govern a los tribunales por clara "discriminación" hacia el sector en Mallorca que no puede servir en interiores, pero se permite el servicio de comedor en los hoteles. El Govern reunirá este jueves a los agentes sociales para comunicarles el siguiente paso en la desescalada que será "lenta". El PP de Menorca pide al Govern relajar las medidas sanitarias en la isla y adaptarlas a su situación epidemiológica. Tal y como les avanzó Onda Cero el lunes, los bonos turísticos para fomentar el turismo interislas están cada vez más acerca, ahora las patronales Habtur y AVIBA estudian cómo ponerlos en funcionamiento. Baleares registra 30 contagios nuevos este lunes. En los deportes, se confirman diez positivos por coronavirus en la plantilla del Herstia Menorca que no podrá jugar los 'play off'. En cuanto al tiempo, hoy tenemos cielo cubierto con baja probabilidad de alguna precipitación y temperaturas sin cambios.