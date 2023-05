Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 31/05/2023

Entrevista de Vicent Marí en ONDA CERO: El presidente electo del Consell d'Eivissa sostiene que no es necesario cerrar un pacto parlamentario para que el PP alcance la presidencia del Govern en solitario, a pesar de no contar con una mayoría absoluta. Mientras el coordinador de VOX en Menorca, Xisco Cardona recuerda en Onda Cero que el PP no tiene en el Parlament la mayoría de 30 diputados e insiste que el PP necesita a VOX para formar gobierno. Lo mismo con el Consell de Menorca, donde advierte que las negociaciones pasan por aceptar algunas propuestas programáticas. EL PI está dispuesto a negociar con los populares ne el Consell de Mallorca, aunque sus dos diputados no son suficientes para que Llorenç Galmés pueda formar gobierno. Seguimos escuchando voces críticas con Podemos, el portavoz de IU en Calvià pide responsabilidades y acusa a la formación e arrastrarles. 10 alumnos del Instituto Berenguer d’Anoia en Inca, han tenido que ser atendidos por una intoxicación alimentaria.