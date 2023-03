Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 15/03/2023

Agentes de la Guardia Civil de Ibiza y Formentera se ven obligados a dormir en sus vehículos por los problemas de vivienda que sufren las Pitiusas. Es la denuncia que hacen en Onda Cero la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que lamenta la falta de implicación de la administración. La Comisión Europea echa por tierra la propuesta del Govern para prohibir la compra de inmuebles a los no residentes. Analizamos la situación económica con el economista Pau Monserrat, que no se atreve a vaticinar lo que ocurrirá en los próximos meses, aunque deja claro que la subida de los tipos de interés no provocará una bajada de la inflación. Consubal urge al gobierno a tomar medidas urgentes para hacer frente a la subida de precios. La Presidenta del Govern visita Menorca, donde ha destacado la apuesta por la creación de nuevas plazas de atención a la dependencia. El Alcalde de Escorca denuncia en Onda Cero que, tres semanas después del paso de la borrasca Juliette, las carreteras de acceso al municipio siguen cerradas.