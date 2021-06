Más de Uno Mallorca. Noticias 11/06/2021

Cort presenta el nuevo plan "Palma camina" que contempla convertir las calles interiores a las Avenidas en estacionamientos sólo para residentes, ampliar la ORA a diez barrios y creación de nuevas zonas ACIRE. Los comerciantes ya han mostrado su rechazo a ete planporque consideran que convertirá en la capital en inaccesible para sus clientes. Los Ayuntamientos podrán volver a celebrar sus fiestas patronales, pero con limitaciones. Grup Trui recogerá el próximo 16 de junio el Premio Onda Cero Mallorca a la cultura. El Consell de Mallorca acogerá a seis de los once menores no acompañados que llegarán hoy a la isla, procedentes de Ceuta. En deportes, el Palma Futsal jugará mañana las semifinales del play off por el título de liga contra el Barcelona en Son Moix. En el tiempo tendremos una nueva jornada de calor en Mallorca, con temperaturas de 31 grados en Sa Pobla.