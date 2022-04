Más de Uno Illes Balears. Noticias 11/04/2022

Los Consellers de Més per Menorca en el Consell insular de la isla podrían dimitir hoy si el PSOE no convoca el pleno sobre la Ley de reserva de la Biosfera, de hecho ya dan por roto el acuerdo de gobierno con los socialistas. La Semana Santa empieza en Baleares con buenas perspectivas: ocupaciones hoteleras entorno al 85% de media, y mismo porcentaje de establecimientos abiertos, datos muy similares a los de 2019. En Calvià las cifras son incluso mejores que antes de la pandemia, según ha confirmado el Alcalde del municipio, Alfonso Rodríguez, en el programa Por fin no es lunes, que el sábado se emitió en directo desde el Hotel Melià Calvià Beach de Magaluf. También el turismo interior y rural está satisfecho con las reservas para Pascua, con ocupaciones del 75% de media. También la oferta complementaria se ha animado estos días a abrir sus negocios. Las procesiones de Semana Santa vuelven a salir a las calles tras dos años de parón debido a la pandemia. En deportes, el Mallorca sale de los puestos de descensos tras su victoria contra el Atlético de Madrid. En el tiempo hoy lucirá el sol en el archipiélago, con temperaturas máximas de 21 grados.