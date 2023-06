Más de uno Illes Balears. Noticias 06/06/2023

Partido Popular y Vox iniciarán esta semana una mesa de negociación, en busca de la abstención de los diputados de VOX, para que la candidata electa del PP, Marga Prohens, sea elegida presidenta del Govern. Prohens ha reiterado su intención de formar un Govern en solitario, Jorge Campos de VOX insiste que no regalará ningún voto, mientras que Més per Mallorca y PSIB ya han anunciado que votarán en contra. La diputada y consellera en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae De la Concha, será la presidenta en funciones del actual ejecutivo autonómico a partir del 19 de junio. Las expectativas turísticas para Baleares este año son buenas, teniendo en cuenta que a día de hoy ya se han realizado el 70% de las reservas del año pasado, según los distribuidores del producto hotelero. Las defensas del ex fiscal Miguel Ángel Subirán, el Juez Manuel Penalva y cuatro funcionarios del grupo de blanqueo de la Policía nacional piden la nulidad del juicio, por irregularidades en la investigación de los casos Cursach y ORA. En deportes, en capitán del equipo Ses Salines, explica en ONDA CERO la decisión de abandonar el terreno de juego por insultos a un compañero en María de la Salut. En el tiempo, hoy no tenemos ningún aviso activado en Baleares, aunque si se esperan precipitaciones en Mallorca y Menorca.