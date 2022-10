Más de Uno Illes Balears. Noticias 03/10/2022

Francina Armengol convoca una reunión con representantes del sector económico y de la sociedad civil de Baleares, a la que no acudirán PP, Ciudadanos ni Proposta per les Illes, que la califican de "acto de propaganda". El encuentro se produce solo un día antes de que mañana comience en el Parlament el debate de política general, donde el Govern podría anunciar nuevas deducciones fiscales, aunque algunos expertos, como el economista Pau Monserrat, asegura que los posibles anuncios de la preisdneta balear no llegarán a quienes más lo necesitan. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Mallorca para visitar una empresa en Marratxí y reunirse con el colectivo de las camareras de piso. En sucesos, herida grave una chica de 20 años tras sufrir un accidente de moto en Alaior, en Menorca. En Mallorca, el incendio de dos embarcaciones en la Colonia de Sant Pere, deja un hombre de 47 años herido con diversas quemaduras. El Grupo Moga recogerá este jueves el Premio onda Cero Menorca del turismo, en la undécima edición de los galardones que se celebrarán en el Teatre Principal de Maó. En deportes, el Mallorca pierde por la mínima ante el Barça, victoria de la UD Ibiza. En el tiempo empezamos la semana con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas de 27 grados.