Más de uno Illes Balears. Noticias 01/06/2023

El presidente electo del Consell d'Eivissa, el popular Vicent Marí, sostiene en una entrevista en Onda Cero Ibiza y Formentera que no es necesario cerrar un pacto parlamentario para que el PP alcance la presidencia del Govern en solitario, a pesar de no contar con una mayoría absoluta. Una investidura que no parece que Vox vaya a facilitar, porque insisten en que su modelo es el de Castilla y León, donde los populares gobiernan en coalición con el partido de Santiago Abascal, según asegura Xisco Cardona, portavoz de VOX en Menorca, donde también advierte que en el Consell de Menorca, el PP menorquín necesita su apoyo para formar una mayoría en el Consell insular y advierte que ello pasa por aceptar algunas propuestas de Vox. Y ante los rumores de que Francina Armengol puede ser la candidata del PSIB al congreso en las elecciones generales, el conseller de educación, en funciones, el socialista Martí March, admite que la decisión dependerá de ella. En sucesos, ya han recibido el alta los niños de 4 y 14 años que permanecían ingresados en el Hospital de Son Espases tras, presuntamente, haber sido envenenados por su madre con matarratas. La mujer sigue ingresada después de haber ingerido pastillas y salfumán y se ha decretado prisión provisional para ella. En deportes, el Director deportivo del Mallorca tiene en su agenda de fichajes a Sergi Darder, Lato, Lino y Riquelme, mientras la Penya deportiva Santa Eulàlia anuncia que Manolo González no seguirá como técnico la próxima temporada. En el tiempo hoy de nuevo es día de avisos por fuertes lluvias y tormentas, que se activarán prácticamente en todo el archipiélago a partir de las 12h del mediodía.