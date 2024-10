"La sostenibilidad es ineludible para el turismo del futuro en Baleares"

El decano de la Facultad de Turismo de la UIB, Bartolomé Deyá, ha destacado el papel pionero de Baleares en la transformación del sector turístico hacia un modelo más sostenible. En una entrevista concedida a Onda Cero en el marco de la III Cumbre de Destinos Sostenibles organizada por el Consell de Mallorca y ONU Turismo, Deyá ha subrayado que "la sostenibilidad es una asignatura de 360 grados" y que el archipiélago ha marcado una dirección que otros destinos están siguiendo.

Según el Doctor en Economía y profesor titular de la Universitat de les Illes Balears, uno de los aspectos más importantes de esta transición es poner al residente en el centro de las políticas turísticas. "Creo que nunca en la historia habíamos tenido unos líderes que tuvieran tan claro que el residente debe situarse en el centro de cualquier política turística", ha afirmado Deyá, destacando la importancia de garantizar la satisfacción y el bienestar de los residentes para asegurar la competitividad del sector a largo plazo.

El decano de la Facultad de Turismo ha valorado positivamente la iniciativa del Govern de poner en marcha el Pacto por la Sostenibilidad, considerándolo una "oportunidad única" para democratizar el turismo y garantizar la convivencia entre los residentes y la actividad turística. "Si no existe esta convivencia, si el residente no tiene una percepción de satisfacción y bienestar, no podemos pensar en el turismo de futuro", ha advertido.

El experto ha subrayado la importancia de abordar la sostenibilidad desde una perspectiva integral, que incluya aspectos medioambientales, económicos y sociales. "Si garantizamos estas tres sostenibilidades, garantizaremos la satisfacción del residente", ha asegurado.

Para Deyá, la experiencia de Baleares puede servir de ejemplo para otros destinos turísticos que buscan un modelo de desarrollo más sostenible. "Quizás otros destinos turísticos ahora piensan que lo que estamos sufriendo ahora en Baleares, no lo sufrirán nunca. Yo creo que 'cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar'", ha afirmado.