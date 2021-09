Palma apuesta por la movilidad sostenible para evitar convertirse en una ciudad "atascada"

Onda Cero se ha sumado a la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad con la emisión del programa Más de Uno Mallorca desde las calles de Palma. Por ello, Elka Dimitrova ha recorrido parte de la ciudad para conocer la apuesta del consistorio palmesano por la movilidad sostenible.

El alcalde de Palma, José Hila, ha defendido que se trata de "un compromiso con la ciudadanía pero también con los que nos visitan". "Eso supone apostar por la bicicleta y el transporte público", ha explicado a Onda Cero el primer edil de la capital balear. "Hemos comprado 100 autobuses nuevos, todos de gas natural, hemos adquirido otros cinco de hidrógeno y seremos una de las primeras ciudades españolas que los tendrán, con lo que abandonamos el gasoil", ha repasado Hila.

Durante el programa especial que ha ofrecido el espacio Más de uno Mallorca, el alcalde de Palma ha destacado que su trabajo es "ofrecer alternativas para que los ciudadanos dejen el coche en casa y se muevan de otra manera, porque la ciudad lo necesita". Ha recordado que la capital balear "no deja de crecer en habitantes, y las calles no se van a hacer más anchas" por lo que "o nos empezamos a repartir en otros medios de transporte que no sea el coche o en el futuro Palma será una ciudad atascada".

En este contexto, el Ayuntamiento de Palma ha anunciado que llevará a cabo una transformación de calado del servicio municipal de bicicletas. De esta forma, Bicipalma duplicará la cifra actual de estaciones disponibles y renovará por completo el parque de bicicletas. El consistorio ha dado a conocer que va a adquirir 800 nuevas unidades, de las que casi 300 serán eléctricas. Esta intervención cuenta con un presupuesto de más de 2'6 millones de euros y que se completará en el segundo semestre del año que viene.

Palma se ha sumado, un año más, a la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre. En esta edición, el lema de la campaña es "Por tu salud, muévete de forma sostenible".