Felipe Ortíz: "La prevención ante las DANA es clave para evitar tragedias"

El jefe del tercer contingente balear desplazado a la Comunidad Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre ha destacado en Onda Cero la importancia de la anticipación y la prevención en la gestión de eventos meteorológicos extremos como la 'gota fría'. En una entrevista concedida al programa Más de uno Illes Balears, Felipe Ortíz, ha valorado positivamente la respuesta de la población ante la activación este miércoles del aviso rojo en el litoral de Valencia, subrayando que se ha vivido con calma y responsabilidad, a pesar de las recientes inundaciones.

Según el técnico superior de la Unidad Operativa de Emergencias del Govern, la experiencia de la devastadora DANA de hace dos semanas ha servido para mejorar los protocolos de actuación y sensibilizar a la población sobre la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades. A pesar de los avances, el técnico reconoce que aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en tareas de limpieza y recuperación de zonas afectadas, así como en la atención a las víctimas.

Ortíz ha defendido la importancia de activar alertas tempranas, incluso cuando la probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos no es muy alta. “La predicción meteorológica no es una ciencia exacta”, ha afirmado, “y se juegan con muchos factores. Nuestra obligación es anticiparnos y avisar a la población, aunque a veces las previsiones no se cumplan”.

El jefe del contingente balear ha señalado que la activación de alertas rojas no es una medida arbitraria, sino una herramienta fundamental para proteger a la población. “No se trata de alarmar sin motivo, sino de tomar las medidas necesarias para evitar tragedias”, ha asegurado a Onda Cero.

En este sentido, Ortíz ha subrayado que la prevención es la clave para reducir los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos extremos. “Debemos trabajar en la mejora de las infraestructuras, en la concienciación de la población y en la coordinación entre todas las administraciones”, ha concluido.