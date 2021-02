"No nos podemos permitir empezar la temporada más allá del 1 de junio"

Las empresas de toda la cadena de valor turística también levantan la voz para garantizar la reactivación de su actividad de cara al verano. Un ejemplo de ello es OK Mobility, la nueva marca de movilidad global que forma parte del holding empresarial OK Mobility Group, uno de los más importantes del sector de la movilidad de nuestras islas. Su CEO, Othman Ktiri, lamenta los constantes retrasos respecto a la fecha de inicio de la temporada turística y advierte de sus consecuencias. "La prioridad es la situación sanitaria, pero si las islas no tienen un inicio de temporada fuerte a principios de junio, será la ruina de Baleares".

El presidente ejecutivo de OK Mobility Group remarca que "sin turismo no hay economía, sin economía no hay empleo y sin empleo peligra el bienestar de nuestra sociedad", y ha mostrado su apoyo al movimiento 'SOS Turismo' y a la 'Plataforma Vacunas. Salud y Economía'.