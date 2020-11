Se realizarán pruebas PCR gratuitas a participantes y visitantes

El concurso de TaPalma ofrecerá "auténticas obras de arte" en tapas y cócteles

Beatriz Díez Mayans, directora de AgenciaCom, organizadora de TaPalma, explica en el programa La Brújula Illes Balears de Onda Cero que "nos espera un TaPalma muy especial" en un año "difícil" para organizar el certamen gastronómico. "Ha sido complicado conseguir establecimientos que quisieran estar, no porque no les apeteciera, sino porque no sabían si iban a poder abrir sus puertas".