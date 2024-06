Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2024 reconocen el compromiso social en las islas

El Grupo Social ONCE ha anunciado los ganadores de los Premios Solidarios Illes Balears 2024, destacando su compromiso con la solidaridad y el apoyo social en la comunidad. Los premiados de este año son el Teléfono de la Esperanza Illes Balears, Bodegas Macià Batle, Obertament Balear, la Oficina Palma Accesible y Catalina Cunill Lladó, cada uno reconocido por sus contribuciones en diferentes ámbitos.

El Teléfono de la Esperanza Illes Balears ha sido galardonado por su servicio de “escucha activa” durante casi 40 años, ofreciendo apoyo emocional a través de su línea telefónica disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Bodegas Macià Batle ha sido reconocida por su destacada acción solidaria, dedicando un 1% de su facturación anual a diversas causas benéficas y apoyando múltiples proyectos comunitarios.

Obertament Balear ha recibido el premio por su programa de comunicación que lucha contra el estigma y la discriminación por razones de salud mental, sensibilizando a la sociedad y promoviendo la inclusión a través de experiencias personales compartidas. La Oficina Palma Accesible del Ayuntamiento de Palma ha sido distinguida por su labor en la coordinación y promoción de la accesibilidad universal, trabajando para hacer de Palma una ciudad más inclusiva y accesible.

Finalmente, Catalina Cunill Lladó ha sido reconocida por su dedicación y entrega hacia los más necesitados, destacando su trabajo en el comedor social “Zaqueo”, que atiende a unas 240 personas diariamente.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2024 ha estado formado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Illes Balears, Alejandra Luque; el consejero general de la ONCE, Eugenio Prierto; el delegado territorial de la ONCE, Jose Antonio Toledo; el director general de Servicios Sociales del Govern, José Falcó, el director regional de Atresmedia Radio en Illes Balears, Juan Carlos Enrique, y el vicepresidente del CERMI de Illes Balears, Guillem Febrer.

La entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2024 se celebrará el 4 de julio a las 19.30 horas en el Teatre Principal de Palma.