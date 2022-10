Illes Balears en la Onda 25/10/2022

Hablamos de difusión del patrimonio cultural con la dinamizadora del Club Producto Eating in Ibiza de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Zélia Sicot. Además, la coordinadora de proyectos de la Asociación Tursiops, Marga Cerdà, nos adelanta el programa que contempla el congreso de la sociedad española de cetáceos que tendrá lugar desde el jueves en el Auditori Caló de s'Oli. Y, para terminar, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en las islas, Mari Carmen Soler, repasa las actividades que se han organizado con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE en Baleares.