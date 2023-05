Francina Armengol defiende el decrecimiento en verano, aunque "en Baleares no sobran turistas"

Los socialistas han cargado contra el PP por negarse a declarar en Baleares las llamadas 'zonas tensionadas' que contempla la Ley por el Derecho a la Vivienda que ha entrado en vigor este viernes. "Que no quiera aplicarla es motivo para no votar al PP", ha afirmado la aspirante a revalidar el cargo de presidenta del Govern en un tercer mandato consecutivo, Francina Armengol, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. La también secretaria general del PSIB argumenta que la vivienda "es un derecho, y no un bien de especulación".

En el último día de campaña electoral, Armengol ha defendido que "no son pocas" las más de 150 personas que han solicitado el aval hipotecario del Ibavi mediante el cual la administración respalda hasta el 20% de las hipotecas destinadas a adquirir una primera vivienda.

En materia turística, la socialista ha defendido en el programa Illes Balears en la Onda que las islas "deben reducir el número de viajeros en verano" y se opone a aumentar el número de plazas. Armengol sostiene que el PP "está solo" en su discurso en contra del decrecimiento, aunque insiste en que "no sobran turistas".

Tampoco se ha mostrado preocupada por la entrada en recesión de la economía de Alemania, el principal mercado emisor de viajeros para Baleares, porque "se prevé una muy buena temporada".

En cuanto a la promesa del PP de eliminar el requisito del catalán entre los médicos y enfermeros, la candidata socialista a la presidencia del Govern acusa a los populares de "mentir" porque la lengua "no es un problema para contratar profesionales sanitarios".