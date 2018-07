Assemblea de Docents dice que la huelga "consiguió sus objetivos" y destaca que en Mallorca no ha bajado la incidencia

La Assemblea de Docents ha asegurado este martes que la jornada de huelga desarrollada este lunes "consiguió sus objetivos" y ha destacado que la incidencia en Mallorca no ha bajado respecto a las últimas convocatorias ya que fue apoyada por "más de la mitad" de los profesores.

En un comunicado en el que han criticado la "irresponsabilidad" de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades así como su "maniobra" para "criminalizar" a los profesores "acusándonos de radicales o de tener intereses políticos", han reprochado al Govern que intente "aislarnos para desactivarnos", si bien ha añadido que continúan "trabajando codo con codo con el resto de la comunidad educativa".

"Podemos entender que una persona que hemos denunciado en los juzgados por presunta corrupción no nos pueda ver ni en pintura y hable mal de nosotros. Más si la hemos dejado como una mentirosa publicando cifras de proyectos TIL no aprobados o datos de seguimiento de la huelga centro a centro, mientras que ella no es capaz de mostrar ningún dato concreto porque sería ponerse en evidencia sola; o si hemos pedido su dimisión con su retrato boca abajo como muestra de su pérdida de autoridad. Pero su actitud irritada no le lleva más que a prolongar el conflicto abierto", esgrimen en el comunicado.

Según apuntan, la dignidad y la capacidad de resistencia de los docentes es "el mejor ejemplo para una sociedad que vive subyugada por la corrupción, la precariedad laboral y la crisis económica". "¿Qué pasaría si el resto de la sociedad alzara en defensa de sus derechos con la decisión que demostramos nosotros?", se preguntan antes de asegurar que "los nervios de los máximos responsables de la Conselleria y del Govern" muestran que están "en el buen camino".

Finalmente, la Assemblea da la enhorabuena a todos los que en la jornada de huelga actuaron con "unidad, responsabilidad y con ganas de trabajar por una mejor educación para nuestros hijos y alumnos".