Asociaciones de jueces critican las formas del fiscal Horrach y piden respeto por el juez Castro

Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria han pedido respeto para la labor del juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, y han criticado las formas utilizadas por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en el escrito en el que acusa al magistrado de llevar a cabo una "teoría conspiratoria" para justificar la imputación de la Infanta Cristina.



El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha dicho en declaraciones a Europa Press que si no está de acuerdo con Castro, "lo que tendría que haber hecho la Fiscalía es recurrir el auto de imputación". Aunque no lo ha recurrido, Horrach ha solicitado que los inspectores de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes que exoneraron a la Infanta de la comisión de un delito contra la Hacienda pública declaren en calidad de peritos antes de que lo haga ella como imputada.



Según la asociación, resulta "desproporcionado" que Horrach "plantee las pruebas que plantea para decidir sobre una imputación", unas pruebas que, según ha dicho, "pueden tener sentido" en el momento del juicio o antes de formular una acusación, pero no en esta fase inicial.



En este sentido, ha recordado que la imputación "únicamente requiere una apariencia, a través de una serie de indicios, de que se ha podido cometer un delito", y esa apariencia, en su opinión, "ha sido reflejada por el juez instructor" en su auto.



"La impresión que da la Fiscalía es que está exigiendo los mismos elementos probatorios para una declaración de una persona imputada que si se tratara de una condena", ya que "sobredimensiona los elementos indiciarios que deben existir", ha concluido Bosch, que ha añadido que la petición de Horrach es "absolutamente inusual".



Además, el portavoz de JpD ha subrayado que "debe respetarse la actuación del juez instructor" porque, como tal, "actúa de manera independiente" y "ocupa una posición central en el proceso que es la que legitima su actuación". A su entender, Castro ha detallado "de manera muy extensa y motivada" los indicios de delito que existen.



SOBRAN LAS DESCALIFICACIONES



Respecto al tono utilizado por Horrach en su escrito, en el que pide que no se mantenga la tesis inculpatoria contra doña Cristina "basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa" por parte de la Agencia Tributaria, Bosch ha dicho que "están de sobra determinadas descalificaciones o decir que Castro ha utilizado una teoría conspiratoria".



En la misma línea, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha destacado que "es el juez el que tiene los medios indiciarios y de prueba para proceder o no proceder contra la Infanta" y ha expresado su "respeto" a la actividad jurisdiccional que está desarrollando.



En cuanto al fiscal, ha señalado que siempre debe ser "educado y muy formal a la hora de pedir las cosas" y, por lo tanto, en el escrito de Horrach "sobran algunas expresiones", independientemente de que esté de acuerdo o en desacuerdo con el juez instructor.



"Se pueden decir las cosas sin utilizar ciertas expresiones que no son las más propias del Ministerio Fiscal, que ha de colaborar con la Justicia", ha insistido, añadiendo que esta actitud "no suele ser habitual" aunque a veces ocurre, "posiblemente por un enfrentamiento personal".