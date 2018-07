Unos 2.000 docentes advierten de que volverán a la huelga si no hay diálogo

La Policía Nacional ha contabilizado unos 1.500 manifestantes en torno a las 20.30 horas, ha informado la Delegación del Gobierno que ha indicado que no se ha producido ningún incidente significativo.

Alrededor de 2.000 personas, en su mayoría docentes ataviados con la camiseta verde de la plataforma por la educación pública de calidad, se han manifestado esta tarde en Palma para exigir diálogo a la Conselleria de Educación y advertir de que volverán a hacer huelga si no se afronta el conflicto del TIL.



La Policía Nacional ha contabilizado unos 1.500 manifestantes en torno a las 20.30 horas, ha informado la Delegación del Gobierno que ha indicado que no se ha producido ningún incidente significativo.



"En cualquier momento podemos desestabilizar esta Conselleria", ha avisado en su discurso a los congregados el portavoz de la Asamblea de Docentes Guillem Barceló, que ha acusado al departamento que dirige Joana Maria Camps de "mentir" constantemente.



El último ejemplo, ha explicado, es la cifra del 0,7 % de participación que ha facilitado el Govern en relación al seguimiento de la huelga convocada hoy en ocho centros en solidaridad con el huelguista de hambre Jaume Sastre, una dato muy alejado del 15 % real de adhesión a la protesta, según el cálculo de la Asociación de Directores.



Antes del arranque de la manifestación, que ha discurrido entre la Delegación del Gobierno y el Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern balear, Barceló ha subrayado que el conflicto por la imposición del Tratamiento Integrado de Lenguas "está más abierto que nunca".



"La Conselleria sigue instalada en la absoluta mentira. Lo demuestra cuando dice que hay diálogo y unas meses sectoriales abiertas cuando las mesas sectoriales están siendo informativas, y así lo corroboran sistemáticamente los sindicatos", ha recalcado.



Según el representante de los docentes, si no se aborda el conflicto generado por el Govern del PP con un "diálogo honesto" el próximo curso se plantea "absolutamente incierto".