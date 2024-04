Vicent Canals: “El Club Náutico de Ibiza es historia de la isla porque todo el mundo ha vivido alguna anécdota allí”

El director gerente del Club Náutico Ibiza, Vicent Canals, ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para contar la historia y el trabajo de este club que en 2025 cumplirá cien años y que ha sido galardonado con el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de Honor de esta edición.

Un galardón que se otorga por unanimidad por parte del jurado y que llega en un momento muy complicado ya que se está pendiente de la renovación de la concesión por parte de la Autoritat Portuaria de Baleares. Algo que está en el aire y que según Canals sería un error ya que este club “es historia de la isla porque prácticamente todo el mundo tiene alguna anécdota que ha vivido allí”.

En este sentido, el director gerente del club ha querido mostrar su agradecimiento a la sociedad ibicenca por su apoyo constante a su causa y ha reconocido “que son ya 14 años de lucha constante con la APB, en una carrera de fondo casi interminable y con el desgaste físico y psicológico que eso supone, y que no es lógico lo mires por donde lo mires”.

No en vano Canals ha reivindicado el trabajo del club a lo largo de estos casi 100 años, “siendo la cara amable del puerto de Ibiza, con la organización de eventos culturales, nocheviejas, fiestas y bailes en épocas tan diversas como la República, la Guerra Civil, la posguerra, la transición o los actuales y ayudando a que nadie se sintiera extranjero en ningún lugar y abriendo sus puertas a varias generaciones de ibicencos que han aprendido a navegar”. Y es que él mismo ha confesado que es un ejemplo de ello ya que lleva 60 años metido en él “viviendo los mejores momentos más felices de mi vida navegando y de cara al mar”.

Una “transmisión cultural y social en la que han participado nueve presidentes de gran prestigio y miles de ibicencos de todas las edades y condiciones” y que según el invitado corre peligro si ahora no se renueva la concesión por parte de la APB. “No es ni bueno ni malo sino diferente pero el otro aspirante, que por cierto cuenta con una persona acusada de corrupción, busca otros beneficios totalmente contrarios a los que no son los que nosotros ofrecemos y que tienen más que ver con la parte económica”.

Sin embargo, Vicent Canals, su equipo y otros muchos miles de ibicencos no pierden la esperanza. “Si no fuera optimista no estaría aquí ni hubiéramos luchado tanto como hasta ahora pero a veces te desanimas viendo como todo lo que se hace por la cultura, el yoga, la solidaridad con Un mar de posibilidades o la formación de jóvenes a precios realmente asequibles parece que no cuenta para nada”.