Vicent Roig: “Después de tantos años de desgobierno en Sant Josep de sa Talaia por fin se empieza a ver la luz al final del túnel”

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha analizado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de Onda Cero su primer año de legislatura tras conseguir la victoria para el Partido Popular en el pasado mes de mayo después de casi 16 años ininterrumpidos para los socialistas.

Roig ha asegurado que sigue “repleto de ilusión y con una sonrisa más fuerte y mejor que antes porque el resumen no puede ser más que positivo”. Concretamente, ha concretado que “después de tantos años de desgobierno parece que se empieza a ver la luz al final del túnel porque hemos ido poniendo orden en departamentos como el de urbanismo o el de fiestas, con mayor seguridad, atención sanitaria o carpas contra la violencia de género”.

Y en este sentido, ha confirmado que les hubiera gustado “poder haber hecho más caminos, carreteras o infraestructuras” pero que durante este primer año “lo importante era ir poniendo los cimientos para los próximos años y esto se está consiguiendo de manera muy sólida”.

En su intervención, el alcalde no ha rebatido algunas de los temas más espinosos de estos primeros 365 días como la eliminación del carril bici de la avenida de Vicent Serra del pueblo de Sant Jordi y que ha generado gran revuelo entre la comunidad educativa, la oposición y algunos vecinos. “Somos unos grandes convencidos de las bondades de la movilidad sostenible y por eso tenemos en proyecto distintos carriles bici que comuniquen Sant Jordi con Ibiza o con Platja d’en Bossa, pero en el caso de Sant Jordi siempre hemos sido claros y transparentes, y por eso llevábamos en nuestro programa electoral un plan de movilidad en el que se incluía que había que devolver la doble dirección a esta avenida para fomentar el acceso al pueblo, la comunicación con las zonas deportivas y escolares, por la seguridad de todos y porque al final no se usaba para que los niños fueran en bicicleta al colegio sino como aparcamiento de los padres que los recogían”.

Por otro lado, Vicent Roig ha tratado el tema de los vecinos de Don Pepe, con el que siempre ha estado muy involucrado junto al vicepresidente del Consell d’Eivissa, Mariano Juan. “Nos lo hemos tomado como un tema personal porque siempre tenemos que defender los derechos de los vecinos de Sant Josep y más teniendo en cuenta que en este caso la actuación del Ayuntamiento no ha estado a la altura ni en el fondo ni en la forma y a que el Govern balear nos dio un jarró de agua fría cuando no aceptó las condiciones para construir unas viviendas de protección oficial en Can Raspalls donde poder alojar estos vecinos que tanto lo merecen”.

Segundo año con ilusión y preocupación

Por todo ello, el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, ha explicado que afrontan este segundo año “con esperanza e ilusión” y repletos de proyectos muy interesantes “como la construcción del polideportivo de Sant Agustí, la ampliación del de Es Cubells, las inversiones en renovación del asfalto de Sant Jordi” o de medidas que pueda agilizar la burocracia “como la reducción de los plazos de resolución de licencias en urbanismo”.

Sin embargo, también se ha mostrado preocupado por la saturación y masificación que vive este municipio donde se acumulan algunas de las playas más fotografiadas del mundo. “Claro que estamos preocupados, pero sobre todo por la oferta ilegal que hay en la isla y que lo único que atrae son gente que no viene a disfrutar de la isla sino a aprovecharse de ella, y por eso, aunque no es la solución definitiva, creo que es muy positivo el trabajo que se está llevando a cabo en colaboración con el Consell d’Eivissa o los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado”.