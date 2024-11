Santa Eulària promociona su oferta familiar y de alta calidad entre agencias, periodistas e instagramers

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha estado presente en la World Travel Market de Londres para promocionar su oferta familiar y de alta calidad "ideal para las vacaciones de los británicos, sobre todo si se viene en familia".

La delegación, encabezada por la alcaldesa del municipio Carmen Ferrer ha tenido más de una decena de encuentros con agencias, medios de comunicación especializados e influencers de todo tipo con el objetivo de presentar "su amplia y diversa oferta de alojamiento, restauración, actividades, ocio, cultura y deporte".

Carmen Ferrer en la WTM de Londres | Redacción

Además, se han mantenido encuentros para promocionar "la oferta de alto nivel" con operadores generalistas como Jet2 Holidays y Holiday Pirates y que según el consistorio "son fundamentales porque el primero es uno de los operadores principales de Reino Unido lo que supone un gran volumen de potenciales visitantes en cualquier segmento y el segundo es una plataforma de ofertas de viajes lo que es especialmente atractivo para las familias al usar multitud de canales on line para promover paquetes y destinos entre sus usuarios".

Periodistas especializados, instagramers y agencias de viajes

Además, Santa Eulària se ha promocionado entre destacados periodistas especializados en viajes como Fiona Whitty, conocida por escribir artículos en The Independent o The Telegraph donde incide en los intereses y necesidades de las familias en los viajes, remarcando también la cultura local y los beneficios de las actividades al aire libre; Suze Renner, creadora de un magazine on line de referencia en el sector o Sara Darling, escritora de viajes que publica en diversos medios punteros de Inglaterra y Escocia y autora del podcast ‘Talking Travles and Other Costuff’.

Carmen Ferrer no ha parado de mantener reuniones en Londres | Redacción

No han sido las únicas, ya que Carmen Ferrer también ha hablado con Harriet Mallinson, de Family Traveller, una web especializada en viajes familiares, con una gran variedad de contenidos que incluye guías detalladas de los destinos, consejos de viaje o recomendaciones específicas de actividades para niños y con Carly Ralph del blog Just PlaneCarly, donde además de itinerarios, consejos de viaje y propuestas se personaliza el contenido con historias personales para aproximar el destino a los lectores de una forma más emotiva y directa.

Por último, Carmen Ferrer ha mantenido conversaciones con Club Voyages, una agencia de viajes dedicada a crear vacaciones a medida para viajeros exigentes y con la ‘instagramer’ Juta Raudnask, con más de 35.000 seguidores en un perfil centrado en los viajes, la comida y el ‘lifestyle’.