El problema de las pateras protagonizan el penúltimo Formentera al Día de este mes de agosto

El penúltimo Formentera al día de este mes de agosto ha tratado fundamentalmente el alto número de pateras con migrantes que están llegando a las costas de la isla ya que solo en lo que llevamos de mes de agosto se calcula que más de 500 migrantes han arribado a Formentera después de que este lunes fueran rescatadas 25 personas de origen subsahariano en aparente buen estado de salud a 30 millas al sureste de Formentera y otros 32 de origen magrebí en dos grupos a media tarde en la zona de S'Estufador.

Un problema que ya denunció en julio el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, quien reconoció que aunque todo el mundo que puede ayudar "lo está haciendo", la isla no está preparada para esta avalancha y que los efectivos policiales de la isla van saturados por la constante llegada de migrantes. Incluso, señaló que la situación es muy grave debido a la saturación de los centros donde están los menores que han llegado a la isla y que no pueden ser acogidos en ella como el centro de Cala Rajada en Mallorca y que hace unos días sufrió un lamentable ataque con entre doce y catorce disparos desde un coche con una escopeta de perdigones sin que afortunadamente hubiera que lamentar daños personales y que el propio Córdoba no dudó en condenar de forma contundente.

Otro tema ha sido las ayudas para los ganaderos de la isla que ha vuelto a poner en marcha el Consell de Formentera a través de la consellería de Sector Primario y Litoral que gestiona el presidente Llorenç Córdoba para hacer frente a los efectos que están sufriendo por la falta de lluvias en la isla y que ya se pueden pedir hasta el 14 de septiembre en las instalaciones de la Cooperativa del campo de Formentera desde las 08.00 a las 14.00 horas presentando la cartilla ganadera del 2024 o en su defecto el libro de registro de explotaciones.

Agenda con exposiciones, música y juegos infantiles

En la sección de agenda de Formentera al día hemos hablado de la muestra Retrospectiva. Diálogos en madera, la esencia de Formentera de Diki Medow que se puede ver en la Sala d’Exposicions Ajuntament Vell de Formentera y la que le sustituirá con fotografías de Ramon Tur a partir del lunes 26 de agosto, y de la muestra que hasta el próximo 29 de septiembre de martes a domingo de diez de la mañana a dos de la tarde se puede disfrutar en el Far de la Mola centrada en la figura del arquitecto y pintor alemán con amplia relación con las Pitiusas Erwin Broner.

Otros temas han sido el encuentro de actividades infantiles Sa Fireta que con castillos hinchables y juegos gratuitos se está celebrando en el mes de agosto desde las 19.00 a las 21.30 horas los lunes en Sant Francesc, los martes en la Savina, los miércoles en La Mola, los jueves en Es Pujols y los viernes en Sant Ferran y las sesiones del ciclo Dissabtes a la fresca en el Mercat Artístic de Sant Ferran que este sábado acogerán un taller creativo para niños y niñas a cargo de Silvina Taffuri y un concierto de autor a cargo de Mireia, la guitarrista Roxana Mouriño y el celo Martín Meléndez.

Incluso, se ha hablado del ciclo Música a les places que organiza el Consell de Formentera con distintas agrupaciones de la isla y en todos los pueblos de la isla y del último de los actos programados por el Consell de Formentera para celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+ y que tendrá lugar el viernes 30 de agosto a las 21.30 horas en el Patio de na Xamena de Sant Ferran.

Análisis de la pretemporada de la SD Formentera

Finalmente en la parte dedicada al deporte hemos analizado con el entrenador de la SD Formentera Maikel Romero los fichajes del equipo, la pretemporada y cómo afronta el equipo este curso en Tercera RFEF.