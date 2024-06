Óscar Portas: “La solución a la crisis pasa por la dimisión de Córdoba o porque llegue a un acuerdo para un gobierno estable con PSOE y GxF”

El hasta hace unas horas conseller de Educación, Cultura, Patrimonio y Seguridad Ciudadana de Formentera Óscar Portas ha sido el último de los representantes de la coalición Sa Unió en pasar por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de la crisis que vive la máxima institución insular.

Una crisis que ha vivido entre el miércoles 19 y jueves 20 de junio un nuevo episodio con la ratificación de los ocho consellers de la renuncia a sus responsabilidades de gobierno que presentaron el viernes y que, según Óscar Portas, deja al presidente aún más contra las cuerdas al quedarse sin vicepresidentes y sin junta de gobierno. “Está obligado a aceptar efectivas nuestras renuncias con lo que se queda más solo que nunca y por ello ahora la pregunta está en cómo piensa actuar cuando todo esto es absolutamente ingobernable”.

En este sentido, Portas ha explicado en Onda Cero cuales podrían ser las soluciones planteando que si Córdoba dimite el cargo lo debería ocupar el número 2 de la lista o que, por otro lado, pudiera llegar a un acuerdo con la oposición. “Lo más lógico sería que dejara su puesto por sentido común y porque con ello terminaría todo al instante, pero si no lo hace también existe la posibilidad de que se pusiera de acuerdo para conseguir un gobierno estable con PSOE y Gent per Formentera, y nosotros pasar al otro lado siempre y cuando entre todos nos pudiéramos sentir cómodos”.

Una situación extraña para todos. “Nos preocupa mucho que piensen los ciudadanos de todo esto pero después de seis meses desde que comenzó la crisis si que echo en falta algo más de responsabilidad en la oposición porque si al principio puedo entender que se pudieran poner de perfil ahora ya es momento de tomar una decisión y decir de que lado están”.

“Lo hemos intentado todo”

Mientras se llega a una posible solución, que a día de hoy parece complicado, el exconseller también se ha mostrado “triste” por la situación que se vive en la institución y en la imagen que se está dando a los ciudadanos. “Somos conscientes de que con todo esto la derecha lo tendrá de nuevo muy difícil para volver a gobernar pero no hay que olvidar que el que originó toda esta crisis fue el presidente cuando hace seis meses pidió dinero a cambio del sentido de su voto y nosotros lo único que hemos hecho es lo que haría cualquier político digno, ser transparentes, decir la verdad y no esconder las cosas, yendo desde el primer momento de cara”.

Incluso Óscar Portas ha asegurado que han hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo. “Los hemos intentado todo, como en el último pleno donde retiramos dos propuestas que iban encaminadas a solucionar los problemas que han originado en las áreas de gestión del presidente y que se encuentran totalmente paralizadas pero luego cuando nos prometió que nos las iba a volver a ceder en la reunión volvió a cambiar de postura siendo definitivamente la gota que colmó el vaso”.

Y es que en este sentido, el representante de Sa Unió ha criticado “la dejadez” de las funciones de Córdoba. “Todos los trabajadores del área del litoral han pedido su trasladado porque no se puede trabajar con él, los agricultores han denunciado en prensa que han perdido las subvenciones del año pasado, no sabemos que va a pasar con los kioscos que todavía no han podido abrir, desde la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Formentera también se quejan e, incluso, para S’Estany des Peix tampoco se ha preparado una solución después de un año de legislatura”.