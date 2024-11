María Costa. "Hay que estar tranquilos porque a día de hoy solo uno de nuestros asociados ha decidido dejar la federación"

La nueva presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, María Costa Roig, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar sus primeros días en el cargo tras haber sustituido a Ana Gordillo, los retos que tiene por delante la federación y los problemas con los que se ha encontrado.

En este sentido, Costa ha asegurado que afronta esta elección “como una oportunidad de valorar los cambios que sean necesarios para seguir mejorando” aunque también ha confirmado que fundamentalmente el planteamiento de la federación seguirá siendo el mismo que se ha llevado realizando hasta ahora, porque durante los últimos seis años de presidencia de Gordillo “se han afrontado positivamente situaciones muy complicadas con escenarios que no se habían vivido hasta ahora como fue la pandemia del coronavirus”.

"La situación no es insuperable y aún se puede revertir"

Mientras, y a pesar de que se habla de una profunda crisis con división interna en la federación, Costa se ha mostrado tranquila asegurando que no han recibido “ninguna crítica al respecto”. Además, ha querido matizar que “a día de hoy solo uno de los asociados ha decidido dejar la federación” – Migjorn Ibiza Suites & Spa representada por Alicia Reina – “ya que Vibra Hotels ha decidido quedarse dándonos una oportunidad y Palladium ha asegurado que se irá el 30 de diciembre aunque aún no lo ha formalizado oficialmente, por lo que la situación no es insuperable y aún se puede revertir”.

Con respecto a la decisión de Reina, la nueva presidenta de los hoteleros pitiusos se ha mostrado “sorprendida por la decisión porque aún no me ha dado la oportunidad de trabajar y ver como voy a poner todo de mi parte para mejorar la relación y afrontar los retos y necesidades del sector”. Sin embargo, también ha querido dejar claro que los motivos que alega Alicia Reina en algunos medios de comunicación para marcharse de la federación “son completamente falsos, porque asegura que se habló de ella de forma negativa en la asamblea y esto no fue así” y que “durante todo este tiempo, tanto Ana Gordillo como yo, siempre hemos sentido su apoyo sin que nunca nos hiciera llegar ningún motivo para su descontento ni ninguna crítica sobre nada”.

Objetivos por delante de la federación

Al mismo tiempo, María Costa ha recordado que en la asamblea de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera hay un voto por hotel y que desde el primer día en que fue elegida se ha sentido “muy arropada por todo el mundo” y al mismo tiempo tiene muy claro los objetivos de su mandato: “Defender los intereses de los asociados, la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la negociación del convenio colectivo cuando llegue el momento, la promoción turística, el debate sobre el estilo de turismo que se quiere en Baleares o el impuesto conocido como la Ecotasa”.

Precisamente, en este último aspecto, ha sido muy crítica y al mismo tiempo muy clara. “Siempre nos hemos opuesto a la decisión del Govern balear porque no creemos que sea justo que el turista que ya se gasta su dinero en hoteles, bares y restaurantes tenga que hacerlo de otra manera, porque no creemos que la subida en invierno y la bajada en verano sea la solución y, aunque aún tenemos que ver cómo se concreta la medida, tenemos muy claro que los hoteles no somos recaudadores de impuestos y que esto acabará yendo en nuestro prejuicio y en el beneficio del alquiler turístico ilegal”.

Por último, María Costa también ha hablado de una temporada 2024 “que ha sido buena, sobre todo especialmente en octubre” y de la temporada 2025 “que posiblemente también sea muy positiva porque no hay grandes eventos deportivos programados y que siempre son un hándicap”. Incluso, ha confirmado que “ya se puede hablar de una mini temporada de Navidad porque cada vez está más de moda venir a Ibiza en Nochevieja y eso es muy positivo para todos aquellos que se atreven a abrir sus hoteles en estas fechas”.