Ibiza y Formentera aseguran que están "desbordados" ante la constante llegada de menores no acompañados a las islas

El Govern balear y los consells insulares se han reunido este jueves 5 de septiembre en Palma para participar en la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes de los Consells insulares en la que se ha firmado una declaración institucional con las peticiones que hacen estas instituciones al Gobierno de España con motivo del alto número de inmigrantes que llegan constantemente al archipiélago.

Vicent Marí: "Es necesaria una intervención inmediata del Gobierno"

En dicha reunión participaron el presidente del Consell de Ibiza, Vicente Marí y el de Formentera, Llorenç Córdoba y el primero de ellos ha calificado la situación de "problemática muy grave" con una "invasión sin precedentes" y ha asegurado que lo que está pasando es "un problema de país".

Vicent Marí durante su intervención ante los medios de comunicación | Redacción

Además, aseguró que los servicios de acogida de la isla están "desbordados" y que "no caben más migrantes no acompañaos en el centro de menores de Ibiza" ya que más del 50 por ciento de la atención a menores del Consell está destinada a atenderlos. "Hay que dedicar tiempo y esfuerzos a solventar esta situación muy compleja y difícil" y por eso es necesaria la intervención "inmediata" del Gobierno central ya "que no es un problema de solidaridad" sino de capacidad de las administraciones que ya no pueden asumir la tutela de más menores.

Concretamente, Marí destacó la situación del centro de menores Padre Morey que, junto a un pabellón anexo en la zona de Sa Coma, acoge dentro del circuito normal a 42 menores, de los que ocho están tutelados por el Consell de Formentera y que en este 2024 ya han llegado 106 menores, de los que 59 proceden de Formentera y que de ellos el Consell acoge 57 menores no acompañados y otros 11 están a la espera de entrar en el centro.

Llorenç Córdoba: "Nos planteamos solicitar la declaración de la saturación de emergencia"

Por su parte, Llorenç Córdoba, presidente de Formentera, isla que registra el 50 por ciento de la entrada de migrantes a Baleares con 95 pateras y 1.500 personas en lo que va de 2024 por las que se registraron 489 en todo el año pasado, también aseguró que la presión es "muy fuerte" y que "ya se ha sobrepasado el límite".

Llorenç Córdoba, presidente de Formentera durante su intervención | Redacción

Por ello, el presidente formenterense también lamentó la "dejadez" del Estado en este asunto asegurando que los Consells son los que están haciendo el trabajo del Gobierno central y por ello, también confirmó que al igual que Mallorca, "la isla se plantea solicitar la declaración de la situación de emergencia para agilizar los trámites administrativos relativos a los migrantes".

Marga Prohens: "En Baleares hay una sobreocupación del 850 por ciento de las plazas específicas previstas para menores extranjeros no acompañados"

Mientras en esta la Conferencia de Presidentes de los Consells insulares todos ellos han lanzado un grito de auxilio al gobierno que preside Pedro Sánchez ante la llegada de menores migrantes no acompañados y la saturación de los recursos ya que actualmente acogen un total de 420, lo que representa el 55 por ciento de los menores tutelados y porque, como aseguró la presidenta balear Marga Prohens, "puede que lleguen más menores no acompañados las próximas semanas y no tengamos donde ubicarlos".

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, presidió ayer la conferencia de presidentes en Palma | Redacción

Además, todos han acordado pedir una reunión conjunta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia para abordar la situación "límite" a la que ha llegado el archipiélago balear y porque "los ministerios pasan la responsabilidad al ministerio de al lado" cuando hay "una sobreocupación del 850 por ciento de las plazas específicas previstas para menores extranjeros no acompañados, acogiendo más de ocho veces lo que prevé nuestro sistema". Y todo ello, con el problema grave de que "los Consells no disponen de espacios para acoger a los menores y en el mercado no hay inmuebles que cumplan con las características".

Además, en la declaración institucional también se reivindica el aumento de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el establecimiento de los sistemas de vigilancia necesarios para una actuación rápida, la necesidad de recursos para "compensar el esfuerzo económico" de los Consells insulares "que deben ser aportados con líneas específicas de financiación por el Gobierno", y un cambio de estrategia "para reforzar la vigilancia de nuestras fronteras contra las mafias y evitar que estos jóvenes se sigan jugando la vida en el mar en pateras que llegan a Baleares".