Felicia Bocú: "En el vertedero ilegal de Cala Tarida hay que tener mucha paciencia porque aún quedan semanas intensas de trabajo"

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, Felicia Bocú, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la última hora de los trabajos del consistorio para limpiar el vertedero ilegal en unos terrenos del empresario Evaristo Soler en Cala Tarida.

En este sentido, Bocú ha pedido paciencia "porque aún quedan semanas intensas de trabajo" para poder terminar los trabajos que se han adjudicado a la empresa Herbusa por 752.436,34 euros "que serán reclamados a la propiedad porque es el dinero de todos los vecinos del municipio".

No en vano, la concejala de Medio Ambiente josepín ha confirmado que se han identificado 170 grandes elementos depositados en el vertedero ilegal de Cala Tarida entre los que se encuentran vehículos de todos los tamaños y 11 velomares junto a distintos elementos contaminantes como "aceites o bidones con líquidos que tenían las etiquetas tan gastadas que no se sabe exactamente su contenido" y porque "al mismo tiempo se está comprobando si dichos vehículos tienen alguna causa pendiente por parte de la Guardia Civil o la Policía Local". Además, ha confirmado "que se está investigando cuales han sido los motivos exactos que han llevado a Soler a tener todo eso en su solar".

Así, Felicia Bocú ha recordado cuales son los pasos que hay que dar si se tiene algún vehículo o barco que ya no se use "y que pasan por ponerlo en conocimiento de cualquier empresa de gestión de residuos como Herbusa o Ca Na Negreta" y al mismo tiempo "ha hecho un llamamiento a los residentes de la isla para que no llegue el momento en el que perdamos todo lo que ofrece un paraíso como Ibiza".