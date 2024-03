Carolina Escandell: "El 8 M es un día para celebrar lo que se ha conseguido en estos años y de reivindicación para que no se den pasos atrás"

Carolina Escandell, consellera de Igualdad del Consell d'Eivissa, ha sido una de las invitadas del programa especial sobre el 8M de Más de Uno Ibiza y Formentera y ha destacado que este Día Internacional de la Mujer "es un día para celebrar los que se ha conseguido a lo largo de todos estos últimos años y también de reivindicación para que no se den pasos atrás".

En este sentido, Escandell ha explicado que "olvidar esta celebración sería hacer de menos a tantas mujeres y hombres que han luchado para conseguir algo que ahora nos parece impensable como por ejemplo necesitar la aprobación de un hombre para abrir una cuenta bancaria".

Por otro lado, la consellera también ha valorado que "es complicado la conciliación laboral para una mujer porque aunque se ha avanzado en muchas cosas aún se sigue pensando en que hay ciertas tareas que se asocian a ellas y eso al final no es fácil sobre todo en puestos de exigencia profesional". Y con respecto a ello, Escandell cree que "el feminismo no es ser todos iguales ni ir todos con el mismo traje sino tener las mismas oportunidades y que no se trata de una cuestión de paridad en los puestos de responsabilidad sino de talento".

Por último, la consellera también ha asegurado que "sigue habiendo diferencias entre los distintos territorios de España" y que en este caso Ibiza "es un referente porque se trata de un territorio cosmopolita, de paz y de confluencia de civilizaciones y eso siempre es muy positivo para lograr avances"