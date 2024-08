'Formentera al día': Nuevas regulaciones para el fondeo en S'Estany des Peix y primer inspector de turismo de la isla

El primer 'Formentera al día' de agosto, el espacio informativo del Consell de Formentera que se emite en Onda Cero Ibiza y Formentera, ha repasado la actualidad insular, marcada por el medio ambiente, el turismo, la solidaridad y el deporte.

Nuevas regulaciones para el fondeo en S'Estany des Peix

El Parque Natural de ses Salines de Formentera endurecerá las restricciones al fondeo en la zona de S'Estany des Peix. El Consell de Formentera y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han acordado modificar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque para cambiar el régimen del fondeo en esta área, pasando de "libre condicionado" a "regulado". Esta medida busca proteger el ecosistema marino de la zona y evitar daños ambientales causados por el anclaje de embarcaciones.

Además de esta modificación, se ha acordado reforzar los anclajes existentes para garantizar la seguridad de las embarcaciones y prevenir posibles daños en el fondo marino. Se espera que estas nuevas medidas entren en vigor en el plazo de un mes, tras la aprobación de la modificación del PRUG y la designación de los representantes de la Conselleria en la Comisión de Seguimiento de S'Estany des Peix.

Formentera cuenta con su primer inspector de turismo

Formentera ha dado un paso importante en la lucha contra el turismo ilegal con la incorporación de su primer inspector de turismo. Este nuevo funcionario, que ha iniciado sus labores este lunes, 5 de agosto, tendrá como misión principal garantizar el cumplimiento de la normativa turística y combatir la oferta ilegal que tanto preocupa a la isla. La contratación del inspector responde a una de las prioridades del actual gobierno insular, que busca poner fin a las prácticas ilegales que afectan al sector turístico y perjudican a los negocios legales.

El inspector, que cuenta con facultades para realizar reservas y comprobar in situ las denuncias, trabajará de forma aleatoria en diferentes zonas de la isla para evitar favorecer a ningún sector en particular. Con esta medida, el Consell de Formentera busca no solo proteger el modelo turístico de la isla, sino también garantizar la calidad de los servicios y la seguridad de los visitantes.

Formentera invierte en el bienestar de sus mayores

El Consell de Formentera ha reafirmado su compromiso con la comunidad de mayores al firmar un convenio de colaboración con el club de mayores de Sant Francesc. Este acuerdo, que supone una inversión de 12.500 euros, permitirá al club continuar ofreciendo sus servicios, realizar actividades y talleres dirigidos a la tercera edad, así como fomentar la interacción entre generaciones.

Entre las acciones que se llevarán a cabo gracias a esta subvención destacan el mantenimiento de las instalaciones del centro de mayores; el desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, como talleres, programas formativos y actividades intergeneracionales; y la promoción de la participación de los mayores en la vida social y comunitaria de la isla.

Baleares abre consulta pública para una nueva ley agraria

El Govern ha iniciado un proceso participativo para redactar una nueva ley agraria que adapte la normativa del sector a las realidades de las islas. Durante los próximos dos meses, ciudadanos, organizaciones y cualquier persona interesada podrá aportar sus sugerencias y opiniones sobre el anteproyecto de ley.

El objetivo es crear una normativa que reconozca la importancia del sector agrícola, ganadero, agroalimentario y forestal, no solo desde el punto de vista productivo, sino también social, ambiental y cultural. La nueva ley busca establecer un marco normativo claro y actualizado, valorar tanto la producción agrícola como su impacto en el territorio, el medio ambiente y la sociedad asegurar la rentabilidad y continuidad de las explotaciones agrarias y adaptarse a la realidad insular.

Formentera acoge con los brazos abiertos a niños saharauis

El Consell de Formentera ha recibido con un cálido acto a las familias que este verano acogen a niños saharauis a través del programa 'Vacances en Pau'. El presidente, Llorenç Córdoba, ha destacado la importancia de esta iniciativa solidaria y ha agradecido a las familias su compromiso. Por su parte, el delegado del Frente Polisario en Baleares, Ehmudi Lebsir, ha subrayado la solidaridad del pueblo de Formentera, que no solo acoge a niños durante el verano, sino que también brinda oportunidades laborales a una cuarentena de saharauis durante la temporada turística.

El programa 'Vacances en Pau' tiene como objetivo doble: permitir que los niños saharauis conozcan un mundo diferente y disfrutar de nuevas experiencias, y al mismo tiempo, sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del pueblo saharaui.

La SD Formentera refuerza su ataque con la incorporación de Adrián Esperalta

La SD Formentera sigue reforzando su plantilla para intentar regresar a la Segunda RFEF y ha anunciado la contratación de Adrián Esperalta Gonzalo, un joven atacante de 22 años procedente del Paracuellos. Esperalta, que se destaca por su velocidad y habilidad con el balón, puede jugar tanto de extremo como de delantero.

En la última temporada, anotó seis goles en 34 partidos. A lo largo de su carrera, ha pasado por equipos como Unami, Fuenlabrada Promesas y, en su etapa juvenil, por el Leganés. Ya se encuentra en la isla y ha participado en su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Maikel Romero.