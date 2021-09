Rico reconoce que la falta de garantías tumbó la salida de Djurjevic

Javi Rico hizo balance del mercado de fichajes, que el conjunto rojiblanco cerró con seis incorporaciones: Iván Cuéllar, Kravets, Berrocal, Cristian Rivera, Fran Villalba y Puma Rodríguez, y reconoció que la salida de Uros Djurjevic se truncó ayer por falta de garantías de pago por parte de un club extranjero que pretendía sus servicios: “En el momento en el que habíamos llegado a un acuerdo, pedimos seguridad máxima en el cobro, avales bancarios, fue cuando se cayó esa opción. No tuvimos esa seguridad”.

La posibilidad de salida del delantero serbio estuvo presente durante toda la jornada de ayer pero finalmente “el puzzle no cuajó del todo”. Una vez descartada la venta de Djuka, Rico dejó clara la intención del club: “Le daremos todo el cariño y cuando llegue hablaremos para que pueda seguir con nosotros y ojalá que cumpla el sueño de jugar en Primea con el Sporting”.

El director deportivo sportinguista no quiso hacer referencia al tope salarial utilizado en este mercado y se remitió a la información que pueda facilitar el club en los próximos días pero sí se mostró satisfecho con la plantilla: “Estoy enormemente contento con la plantilla que tenemos. Después de mantener a todo el bloque, más primeras opciones, hemos dado un paso adelante. Los resultados dirán si he acertado o no. El equipo es igual de competitivo que el año pasado, jugadores más hechos, gente joven que renovó y las incorporaciones nos ayudarán a crecer y dar un pasito más adelante. Hemos dado un paso adelante respecto al año anterior”.

