Resumen del acto de entrega del galardón a Consuelo Martínez López

Acto de emoción

La catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedorecibe con agradecimiento elen su segunda edición, galardón promovido por. Ante una auditorio cercano al centenar de personas en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, la matemática repartió gracias a todos los implicados en este galardón. Espera que todas las candidatas se sientan. La matemática trabaja actualmente en estructuras algebraicas con aplicaciones prácticas en física o biología. Además, trata de encontrar aplicaciones en comunicaciones en dos líneas: códigos correctores de errores para evitar los ruidos de la comunicación y en criptografía.

La especialista en simetrías y colaboradora del as mundial de las matemáticas Yefim Zelmanov apeló a las bondades de los buenos maestros: "me gusta la pizarra y el contacto con los alumnos, despertarles la curiosidad siempre es positivo para el aprendizaje. Un buen maestro es insustituible, no lo puede hacer ninguna pantalla". Respecto a las vocaciones en el área científica, "en nuestro campo de Física y Matemáticas hay más solicitudes que plazas para el Doble Grado". Respecto a los alumnos, Consuelo Martínez recuerda un reciente artículo que recogía una frase de Miguel de Unamuno en la que el pensador señalaba en 1900 la importancia de la sed de verdad sobre el ansia de notas. Consuelo deduce que "hace más de un siglo, las preocupaciones eran como ahora. Todos desearíamos alumnos cuyos motores de su actividad en la Universidad sea la sed de aprender y no estar tan preocupados por las notas".

La galardonada recibió una radio de estética vintage, una ilustración del cartel del premio a cargo del periodista de Onda Cero Infiesto y un cheque de 2.000 euros que la premiada ha donado a Cruz Roja en Asturias, algo que agradeció el presidente de esta organización José María Lana, presente entre el público.

Reconocimiento

La expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Rosa Menéndez glosó a la galardonada en calidad de colega académica y "amiga". "Es una científica comprometida con la divulgación de la disciplina matemática de un modo especial con ponencias dirigidas a las jóvenes para potenciar vocaciones. Estamos en unos momentos en los que las carreras STEM están perdiendo atractivo para las jóvenes. Chelo está haciendo un esfuerzo importante para que esta situación se revierta. Su labor goza del respeto de sus compañeros e instituciones como la Real Sociedad Española de Matemáticas que le concedió su medalla en 2018".

En representación de Atresmedia Radio estuvo la directora de Desarrollo Teresa Jarabo. El director de Onda Cero Asturias José María Rato tomó la palabra para señalar que el objetivo del premio es resaltar el trabajo de mujeres que para la mayoría "son anónimas y poco mediáticas" y de esta manera hacer valer su talento y aportación social. El teniente de alcalde de Oviedo Mario Arias considera a Consuelo Martínez una "gran embajadora de nuestra tierra que con tu trabajo pones en valor el talento que atesora nuestra región". La directora de Igualdad del Principado María Jesús Álvarez señala la importancia de los referentes y la inspiración porque las niñas y las mujeres "podemos ser lo que queramos ser" y avisa de los techos de cristal por romper y para ello hay mujeres como Consuelo que han abierto camino. El presidente de la Junta General Juan Cofiño advirtió de que "si no mejoramos el porcentaje de mujeres en las disciplinas STEM corremos el riesgo de una doble brecha de género, en los estudios y en el mercado laboral".

Onda Cero Asturias ya ha convocado el Premio Mujer Asturiana 2024 de forma que llegará a su tercera edición.