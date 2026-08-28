Regresan de Italia los 16 jóvenes ganaderos que participan en el programa 'Campoastur Next'

La iniciativa forma parte de Campoastur Next, el programa impulsado por Campoastur, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Asturias en el conjunto del proyecto, para acompañar a una nueva generación de ganaderos y contribuir a uno de los principales retos del medio rural asturiano: el relevo generacional.

Los jóvenes han desarrollado una intensa agenda formativa en la provincia de Cremona, uno de los principales territorios productores de leche de Italia.

El programa nació para ayudar a jóvenes ganaderos a iniciar su camino profesional o tomar el relevo en sus explotaciones con mayor formación, acompañamiento y herramientas. Entre sus líneas de trabajo se encuentran la nutrición y alimentación, la gestión técnico-económica, el bienestar animal, la automatización y robótica, la bioseguridad, las nuevas tecnologías, los recursos humanos o la recría.

Además de la formación técnica, Campoastur Next busca crear una comunidad de jóvenes ganaderos con perfiles, inquietudes y retos similares, favoreciendo que compartan experiencias y establezcan relaciones que puedan mantenerse más allá de cada actividad.