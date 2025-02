Queipo (PP) acusa a Barbón de "romper y traicionar" el pacto parlamentario de financiación y deuda autonómicas

Barbón "rompe" el pacto parlamentario

El Partido Popular de Asturias culpa al presidente de romper el acuerdo parlamentario sobre financiación y deuda firmado por todos menos Vox en la Junta General. El presidente del Partido Popular argumenta que el “seguidismo” de Barbón a Pedro Sánchez es “sangrante” con una deuda que pagaremos con impuestos. Ahora, la condonación distribuye la deuda por toda España con una rebaja de casi 2.900 euros por catalán y de apenas 1.300 por asturianos, un 60% inferior. Y todo después de que el Gobierno independista catalán se endeudase para pagar el ‘procès’, afirma el popular.

Álvaro Queipo ha leído un fragmento del pacto parlamentario asturiano: “condonación de la deuda de forma igualitaria en todos los territorios sin penalizar a quien hizo una gestión presupuestaria más responsable”. Queipo culpa a Barbón de incumplir este compromiso. “Barbón lo ha traicionado, ha hecho saltar por los aires el acuerdo”.

Queipo concluye que Barbón se vuelve a plegar a los intereses de Pedro Sánchez y, sospecha, porque coloca su interés particular sobre el común de Asturias. “Es evidente que Adrián Barbón sufre cada día más el ‘síndrome de Suárez de la Riva’, no se entera de lo que ocurre en la calle”. Queipo sospecha que Barbón busca “un espacio propio en Madrid”. Puntualiza que no es una crítica que quiera hacerlo pero “no puede hacerlo tomando como rehenes a los asturianos y al futuro de Asturias”.

En Vox consideran que Asturias será “la comunidad socialista más perjudicada” en una “sumisión” de Barbón a Sánchez que resulta inútil. La portavoz Carolina López entiende que este asunto es una demostración del “fracaso” del Estado de las Autonomías al generar desigualdad entre los españoles.

El diputado de Foro Asturias Adrián Pumares insiste en que Asturias se ve “gravemente perjudicada”. Si el ejecutivo no está del todo de acuerdo, debería votar en contra porque basta el voto del Gobierno catalán para que el perdón salga adelante y lamenta que pueda ser un "precedente" a la hora de negociar la financiación autonómica.

Merece la pena el "sí"

El presidente del Principado Adrián Barbón sólo tiene una reticencia sobre la condonación de la deuda: que la población ajustada se quede en el 75% para hacer el cálculo. “Me hubiera gustado que hubiese pesado más el criterio de ‘población ajustada’ porque el criterio más justo. Yo no voy a privar a Asturias de tener una deuda 1.500 millones menor y tener más dinero para amortizar con menos intereses”. Sobre el riesgo moral de la ventaja de la reducción de la deuda de comunidades que se endeudaron mucho más que Asturias la pasada década, Barbón se queda con la ventaja del ahorro de intereses y del acceso a préstamos con mejores condiciones: “es que la condonación de la deuda es necesaria para que las comunidades autónomas puedan acudir a los mercados y refinanciar su propia deuda y pagar menos intereses”.

En cuanto al voto contrario de las 12 comunidades del PP, cree que al final todos los gobiernos pedirán el perdón de la deuda. Le sorprendería que presidente como el de Andalucía no aceptase una medida que beneficia a su administración. Preguntado sobre si esta reducción de la deuda permitiría rebajar impuestos, Barbón contesta que la presión fiscal ya ha bajado con la vía fiscal asturiana y que se ha tenido en cuenta a la hora de quitar deuda. Son respuestas de Barbón en el desayuno informativo en Gijón organizado por El Comercio.