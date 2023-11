Covadonga Tomé y Adrián Pumares se disputan la llave que dará luz verde al presupuesto de 2024

Primera toma de contacto para la negociación presupuestaria que perfilará el cuaderno de a bordo del ejecutivo regional en 2024. Por parte del Gobierno, representado en esta jornada de reuniones por el presidente, Adrián Barbón, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico y Turismo, Gimena Llamedo, la portavoz del PSOE en la Junta, Dolores Carcedo, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU en la Junta, Xabel Vegas, Peláez afirma que ve "voluntad negociadora" en todos los grupos participantes.

En el banquillo de los populares, El PP asturiano ha aprovechado la primera reunión con el Gobierno del Principado relativa a la negociación del proyecto de presupuestos generales para 2024 del Principado de Asturias para solicitar al Ejecutivo asturiano que devuelva a los asturianos el dinero recaudado de más por la inflación. Acompañado por Álvaro Queipo, el portavoz en materia económica del grupo, Pablo González, ha lamentado que el Gobierno no les haya aportado más información. Desde el PP han criticado a sus dirigentes por dar cifras del proyecto a los medios de comunicación, después de evitar proporcionarlas cuando fueron preguntados en el último pleno de la Junta General.

Lo que sí tienen claro los dirigentes del PP es que el Gobierno ha recaudado mucho más gracias al aumento de los precios, sobre todo vía impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) e impuesto sobre el valor añadido (IVA). Son 300 millones más los que llegarán al Principado en 2024 por esa vía. Por ello, desde el PP solicitan que se "devuelva el esfuerzo a los asturianos" en el proyecto de presupuestos.

Pablo González ha explicado que la evolución de los ingresos no financieros, aquellos que no tienen origen en deuda pública, han pasado de 4.400 millones en el año 2022 a 4.900 en el año 2023, y 5.200 millones es la previsión para el año 2024.

A falta de conocer más detalles y abiertos a la discusión, el PP asturiano ha remitido al Ejecutivo asturiano un documento con propuestas con sus prioridades, que pasan por combatir la crisis demográfica, impulsar la economía el empleo y el tejido productivo, y cuidar de los servicios públicos.

En materia fiscal, el PP plantea una deflactación del IRPF de mínimos personales y familiares para compensar esa subida de la inflación en los años previos. Pero además, plantean una serie de deducciones adicionales, com modificar la deducción actual para contribuyentes que se establezcan como trabajadores por cuenta propia o autónomos en consejos en riesgo de despoblación y ampliándolo a los autónomos que cambien su actividad a un consejo rural, ampliándola a tres años.

EL RECLAMO DEL PP

Cabe destacar que en Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, sustentados en 22 parlamentarios, de los 45 que conforman la Junta General del Principado. De esta forma, necesitarían al menos un voto más para tener garantizado que la superación de una posible enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos. Dejando al PP y a VOX fuera de la ecuación, esto se traduce en una contienda entre los dos integrantes del grupo Mixto; Podemos y Foro Asturias.

PODEMOS O FORO

Del lado de los morados, su diputada, Covadonga Tomé, ha destacado la "buena sintonía" entre las formaciones de izquierda tras la primera reunión para la negociación del proyecto de presupuestos del Principado para 2024. De ella han salido con una tarea; redactar un documento que refleje sus principales líneas estratégicas. Entre las prioridades de Podemos está la protección social, los servicios públicos --sobre todo sanidad y, más en concreto, salud mental-- y cuestiones de vivienda. No obstante, serán los votantes de Podemos, afirma su diputada, quienes vayan conduciendo las decisiones que se vayan tomando: "Habrá que participar el contenido de estas reuniones con los y las votantes de Podemos para que sean ellos los que definitivamente vayan conduciendo las decisiones que se vayan tomando y, por supuesto, nuestra inclinación última en esta negociación presupuestaria". Las asambleas abiertas son, según Tomé, son el proceso más democrático y participativo porque todo el mundo puede estar, opinar y aportar: "Todo aquel que haya depositado su confianza en Podemos cuando el 23 de mayo tuvo que ir a las urnas y respaldó la candidatura que se presentaba -la que, según la diputada morada, participó en esta primera reunión y que incluye a Xune Elipe, Laura Tuero, Charo Linares y Cristina Tuero- , va a poder participar en la decisión que tomemos en última instancia".

En cuanto a la posibilidad de ser ella la elegida para dar luz verde al presupuesto, Tomé ha destacado que en esta primera reunión el clima ha sido de "confianza y de intención por todas las partes de avanzar y progresar en estos temas". "La prioridad es aprobar unos presupuestos que afirmen la apuesta del Gobierno de Asturias por la ciudadanía y no por las élites económicas", ha indicado. Y, aunque, dice, no puede afirmar nada, "podemos tener muchos datos a favor de que la intención de que el diálogo fructifique con las fuerzas de izquierdas". En ese sentido, ha explicado que el contexto actual "obliga a consolidar las políticas públicas progresistas".

En el caso de Foro Asturias, Adrián Pumares, anuncia que han pedido un plan de subvenciones directas para autónomos rurales. En concreto, de concejos de menos de 6.000 habitantes o pueblos de menos de 1.000. El total sería de 75 millones. A ellos se unen la exigencia de deducciones por servicios deportivos, seguros médicos privados y otras ligadas a financiación de población en el campo o la natalidad.

El diputado de Foro Asturias defiende sus propuestas. El que el bipartito autonómico pueda buscar el voto 23 en ellos o en la formación morada no le condiciona pero sí considera que unas cuentas apoyadas solo por la izquierda "no sería bueno". El de Foro no renuncia a sus propuestas de terminar con impuestos como el de Sucesiones o deflactar el IRPF, si bien es consciente que con el actual equilibrio de fuerzas en el parlamento asturiano va a tener difícil sacar estas cuestiones adelante.

IMPRESIONES OFICIALES

El consejero de Hacienda, por su parte, concluía que la negociación "ya está encarrilada", aunque echaba de menos "que el PP presentase cuestiones concretas". Y, aunque el presidente, Adrián Barbón, haya considerado "indispensable" la cercanía con Tomé y Podemos, Peláez no margina el posible respaldo de Foro porque, "al menos, se abre a hablar de deducciones fiscales". Se ha mostrado así dispuesto a estudiar las propuestas "concretas" de Foro Asturias y las "líneas maestras" que les ha trasladado Covadonga Tomé (Podemos).