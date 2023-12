El entrenador del Real Oviedo, Luis Carrión, dejó claro que no hay futuro deportivo más allá del encuentro de mañana en Castalia en la Copa y que la alineación no tendrá en cuenta el choque liguero del próximo domingo: “El partido más importante es el de mañana y lo digo convencido. No voy a hacer una alineación pensando en Santander, queremos pasar en Copa y no voy a reservar a nadie pensando en lo del domingo en Santander”.

Una vez más, las bajas serán protagonistas Los azules tienen nueve jugadores lesionados y tampoco podrán contar con Leo Román, al tener ficha del filial y no ser sub-23 lo que le costó la eliminación administrativa al Granada en la anterior eliminatoria. “Intento que el grupo tenga confianza en sí mismo. Cuando digo que no me preocupan las lesiones lo digo de verdad, porque a veces los jugadores a veces también tienen dudas y el otro día demostramos que, si sabemos lo que hacemos, podemos ganar a cualquiera. Victorias como las del otro día suponen un refuerzo, pero también pueden hacer que te relajes y no queremos eso”, explicó el técnico.

El rival de mañana e un equipo de 1ª RFEF, pero uno de los grandes aspirantes al ascenso de categoría y no será sencillo superar la ronda. “El Castellón es un equipo que juega muy bien y tiene los puntos que tiene de forma merecida. No hay tanta diferencia entre ese equipo y uno de Segunda División. Vamos con la intención de hacer un buen partido, tienen cosas buenas y otras que podemos explotar. Queremos ganar y pasar”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones íntegras de Carrión.