Viñas no se pone plazos y Suárez evalúa el mercado

Fede Viñas fue el protagonista deportivo del día en el Real Oviedo. El uruguayo fue presentado de forma oficial como nuevo jugador azul y huyó de las prisas para volver a los terrenos de juego: “No me quiero poner un plazo para debutar, porque pueden pasar muchas cosas y eso es parte de la recuperación. Vengo bien, voy paso a paso y la comunicación con la parte médica es buena. Estoy en la recta final de mi recuperación, me falta poco. Tuve una lesión bastante jodida, pero ahora estoy bien y trabajando en una progresión muy buena. Vengo evolucionando bien y estoy contento”.

El internacional uruguayo no tuvo reparos en definirse como futbolista: “Me veo un delantero aguerrido, como todo uruguayo. Me gusta el contacto y jugar de espaldas, pero también me gusta hacer muchos goles. Para eso me trajeron acá, aunque también soy sacrificado cuando el partido se complica y hay que correr y presionar. Vengo a aportar mi granito de arena, donde toque”.

Una vez finalizada la presentación, Roberto Suárez hizo balance del mercado de fichajes para el Oviedo y defendió la competencia que dan los que ya estaban de la pasada campaña: “Teníamos una plantilla muy buena y la base se ha quedado, por eso a los fichajes les está costando entrar en el once. Los nuevos tienen que ir encajando y eso lleva tiempo, unos han irrumpido primero y otros será al revés. Llevamos pocas semanas y todavía queda mucho. No tenemos inquietud alguna, la lectura es clara y todo lleva un proceso. Los equipos que han empezado mejor son los que siguen una continuidad con respecto a la temporada pasada y nosotros hemos tenido cambios tanto de jugadores como de cuerpo técnico. Estamos compitiendo bien y avanzando”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente a Fede Viñas y Roberto Suárez.